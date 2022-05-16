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В Минской области около 80 процентов площадей уже засеяно

Сев яровых культур в Минской области завершается: пройдено уже около 80 процентов площадей. Основные работы сейчас - на кукурузных полях. Только в столичном регионе под эту культуру отвели 240 тысяч гектаров на зерно и корма. Посеять все аграрии планируют до 20 мая. Так, в хозяйстве "Лебедево" Молодечненского района остаются последние гектары. На очереди - гречиха и просо.


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В нашем хозяйстве специфика такая, что 30 % почв - торфяники. Самое главное здесь - успеть с влагой. Поэтому 20 марта мы начали сев гороха, быстро отсеяли яровые, пока есть влага. Сегодня, вы видите, пыль в полях стоит. Поэтому мы стараемся быстро отсеять, пока влага, чтобы получить результат.
Людмила Лымарь, директор агрофирмы "Лебедево" РУП "Минскэнерго"


Одновременно с посевной продолжается уход за озимыми посевами: это подкормка и защита. Готовятся аграрии также к заготовке кормов.

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