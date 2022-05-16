В Минской области около 80 процентов площадей уже засеяно

В нашем хозяйстве специфика такая, что 30 % почв - торфяники. Самое главное здесь - успеть с влагой. Поэтому 20 марта мы начали сев гороха, быстро отсеяли яровые, пока есть влага. Сегодня, вы видите, пыль в полях стоит. Поэтому мы стараемся быстро отсеять, пока влага, чтобы получить результат.

Людмила Лымарь, директор агрофирмы "Лебедево" РУП "Минскэнерго"