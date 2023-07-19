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В Минской области откроют 20 новых молочно-товарных комплексов
С привлечением бюджета столицы Беларуси в Минской области в 2023 году откроют 20 новых молочно-товарных комплексов. Ход их строительства обсудили на живом примере в Борисовском районе.
Современную ферму "Лошница" на 800 голов уже сдали в эксплуатацию в конце июня 2023 года. Это два помещения для содержания коров с комфортным микроклиматом. В этом деле помогают водяные теплогенераторы и вентиляторы, доильный зал с многофункциональным отечественным оборудованием. Учитывая общую стоимость проекта (8 млн белорусских рублей), в итоге получили компромисс цены и качества, найти который поручал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Есть дополнительные затраты на инженерную инфраструктуру, подстанции, водонапорные башни. В принципе мы понимаем, что немного удешевить можем. Но стоимость базовых двух сараев, животноводческого помещения, доильно-молочного блока и оборудования составляет порядка 5,5 млн рублей. Это те цифры, о которых мы докладывали главе государства, на которые мы рассчитывали.
Сэкономить на строительстве удалось также за счет собственных аттестованных строителей Борисовского хлебозавода для своего комплекса. Так что обошлись без подрядных организаций. Общая стоимость вложений Минского горисполкома в 20 молочно-товарных комплексов - 100 млн рублей.
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