В Минской области откроют 20 новых молочно-товарных комплексов

Есть дополнительные затраты на инженерную инфраструктуру, подстанции, водонапорные башни. В принципе мы понимаем, что немного удешевить можем. Но стоимость базовых двух сараев, животноводческого помещения, доильно-молочного блока и оборудования составляет порядка 5,5 млн рублей. Это те цифры, о которых мы докладывали главе государства, на которые мы рассчитывали.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома