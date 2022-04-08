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В Минской области перестроят все старые фермы
Беларусь ежегодно увеличивает объемы производства продовольствия. Аграрии сегодня формируют 6,8 % валового внутреннего продукта. Согласно Глобальному индексу продовольственной безопасности, по итогам прошлого года Беларусь на 36 месте из 113 стран. Добиваться хороших результатов, в том числе финансовых, в АПК в целом и животноводстве в частности без современных ферм невозможно.
Так считает губернатор Минской области и ставит задачу за пять лет ликвидировать старые помещения, а взамен строить новые, где будет комфортно работать людям и можно будет рассчитывать и на привесы, и на большие объемы молока. В этом году в столичном регионе уже появились маячки, на которые будут равняться и другие. Комплекс в Любанском районе называют уникальным. Почему? Узнаем у Алины Лаппо. Подробности в видео.
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