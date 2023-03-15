3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минской области планируют создать 45 высокотехнологичных производств, где будут работать более 2 тыс. человек
Поручение Президента Беларуси создать в каждом районе по 1-2 высокотехнологичных производства со временем трансформировалось в программу "Один район - один проект". Ее реализация - это и рабочие места, и замена импорта, и инновации, и достойная заработная плата. А еще это стимул трудиться в своем регионе.
В Минской области, к примеру, сейчас 20 таких производств, еще 25 проектов планируют представить в Минэкономики в ближайшее время. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.
Общий объем инвестиций по всем 45 проектам - более 1 млрд рублей. А в случае реализации данных проектов будет создано свыше 2 тыс. рабочих мест.
Из уже действующих в Минской области высокотехнологичных производств можно отметить "АМКОДОР-СЕМАШ", "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", "Амкодор-Эластомер". Из проектов, которые планируют реализовать - увеличение объемов производства сыров с голубой плесенью, запуск производства элитных сыров с белой плесенью, производство индейки, выращивание грибов, создание перепелиной фермы, производство стройматериалов.
Задача местных органов власти, по мнению Дениса Курленко, заключается в поиске вот таких проектов и помощи субъектам хозяйствования в их реализации.
"Уже есть документ, который позволяет кредитоватьсяна достаточно удобных льготных условиях с хорошими сроками реализации этих проектов. Поэтому нам только остается воспользоваться этой возможностью", - подытожил зампредседателя Миноблисполкома.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все