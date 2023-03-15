В Минской области планируют создать 45 высокотехнологичных производств, где будут работать более 2 тыс. человек

Поручение Президента Беларуси создать в каждом районе по 1-2 высокотехнологичных производства со временем трансформировалось в программу "Один район - один проект". Ее реализация - это и рабочие места, и замена импорта, и инновации, и достойная заработная плата. А еще это стимул трудиться в своем регионе.

В Минской области, к примеру, сейчас 20 таких производств, еще 25 проектов планируют представить в Минэкономики в ближайшее время. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Денис Курленко.

Общий объем инвестиций по всем 45 проектам - более 1 млрд рублей. А в случае реализации данных проектов будет создано свыше 2 тыс. рабочих мест.

Из уже действующих в Минской области высокотехнологичных производств можно отметить "АМКОДОР-СЕМАШ", "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", "Амкодор-Эластомер". Из проектов, которые планируют реализовать - увеличение объемов производства сыров с голубой плесенью, запуск производства элитных сыров с белой плесенью, производство индейки, выращивание грибов, создание перепелиной фермы, производство стройматериалов.

Задача местных органов власти, по мнению Дениса Курленко, заключается в поиске вот таких проектов и помощи субъектам хозяйствования в их реализации.

"Уже есть документ, который позволяет кредитоватьсяна достаточно удобных льготных условиях с хорошими сроками реализации этих проектов. Поэтому нам только остается воспользоваться этой возможностью", - подытожил зампредседателя Миноблисполкома.