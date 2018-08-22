В Минской области небывалый урожай яблок: 50 килограммов с одного дерева

В Минской области небывалый урожай яблок. За сезон планируют заготовить 150 тысяч тонн. Ставки и на фермерские сады - их в регионе 25. Сбор яблок массово начнется в конце августа. А пока фермеры готовят к зиме хранилища. В этом году для урожая места необходимо намного больше.

50 килограммов яблок с одного дерева. Нынешний небывалый урожай даже самых опытных фермеров заставил скорректировать свои бизнес-планы. На 70 гектарах сада фермеры под ветками устанавливают опоры и ускоренными темпами строят дополнительные овощехранилища.

Собственное овощехранилище на тысячу тонн фермеры запустили в прошлом году. До этого урожай хранили в арендованных ангарах. В этом году только с 40 гектаров взрослого 9-летнего сада рассчитывают собрать не менее тысячи тонн. Яблоки зреют даже на молодых деревьях карликовых пород. Хотя и давать первые плоды они должны еще через год.

Фермеры отдают предпочтение поздним белорусским сортам. Яблоки из-под Молодечно пользуются спросом у белорусских и российских потребителей. Каждый год реализуют сочные плоды и на собственных торговых пунктах.

Яблоневый сад два года назад фермеры дополнили и плантацией малины. Урожай продают на собственных торговых точках. В этом году организовали и доставку малины потребителям в офисы либо до дома. А чтобы повысить урожайность - собирать заветные 10 тонн с гектара - создали для кустов идеальные условия.

На плантации с малиной в 5 гектаров для урожайности организовали систему автоматического полива. Круглосуточно кусты поливают из специального резервуара водой, очищенной от железа.