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В Минской области под картофель отвели свыше 7,5 тысячи гектаров: третью часть уже убрали
Белорусские аграрии продолжают заготовку сезонного урожая. Только в Минской области под картофель отвели свыше 7,5 тысячи гектаров: третью часть уже убрали. Средняя урожайность - более 300 ц/га. В лидерах Несвижский район. Там собирают по 60 тонн. К заготовке корнеплодов присоединилась и Минская овощная фабрика. Площади под второй хлеб здесь значительно увеличили, и уже на старте сорт "скарб" белорусской селекции дает по 400 ц/га.
Хороший сорт и по вкусовым качествам, и хорошо хранится. Мы с него и начали уборку, чтобы поставить в стабфонд города Минска. У нас было 40 га посажено картофеля, а в этом году мы увеличили. Картофеля посадили 60 га - на 150 % увеличили. А овощей - плюс 263 % площадей посева.
После сортировки и очистки корнеплоды поставят в стабфонд. В планах хозяйства - порядка полутора тысячи тонн картофеля и 4 тысячи тонн овощей. На очереди - морковь и свекла, лук, капуста - всего 180 урожайных гектаров.
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