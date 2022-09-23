В Минской области под картофель отвели свыше 7,5 тысячи гектаров: третью часть уже убрали

Хороший сорт и по вкусовым качествам, и хорошо хранится. Мы с него и начали уборку, чтобы поставить в стабфонд города Минска. У нас было 40 га посажено картофеля, а в этом году мы увеличили. Картофеля посадили 60 га - на 150 % увеличили. А овощей - плюс 263 % площадей посева.

Михаил Губич, директор Минской овощной фабрики