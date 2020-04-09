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В Минской области посеяно 85 % ранних яровых культур
Посеяно 85 %. По сравнению с прошлым годом сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур в Минской области идет более быстрыми темпами благодаря теплой весне.Что касается многолетних трав, то 65 % от плана уже выполнено. Параллельно в хозяйствах по всей области идет подкормка озимых.
Надежда Сербиненко отправилась на поля Червенского района, чтобы оценить, как идет посевная.
В Червенском районе продолжается сев зерновых яровых культур, а на полях экспериментальной базы "Натальевск" уже завершается. Засеяли пшеницу, ячмень, овес и зернобобовые культуры. Но сказать, что вся посевная кампания заканчивается, нельзя.
Впереди еще посадка картофеля, однолетних трав и кукурузы. Но все-таки почти половину полей хозяйства занимают именно зерновые.
Элитные семена собственного производства
Элитные семена собственного производства продают и в другие хозяйства. Основных сортов (например, пшеницы) четыре, с женскими названиями: "Дарья", "славянка", "Мадонна" и "ласка".
Директор хозяйства Елена Мохнач в период посевной каждый день начинает с объезда полей. Проконтролировать ход работ, что-то оперативно скорректировать - только часть обязанностей руководителя.
Озимые хорошосохранились, потому что не было сильных заморозков
Бесснежная зима, конечно, повлияла на количество влаги в почве. Сейчас ее немного, земля сухая, но ситуация не критическая. Зато отсутствие сильных заморозков поспособствовало хорошему сохранению озимых культур. Прямо на поле вместе с главным агрономом проверяем ростки.
В Минской области сев идет высокими темпами
В хозяйствах по всей Минской области сев идет высокими темпами. Южные районы завершают работу с зерновыми, север области еще в процессе. Как только позволит погода и ночи станут более теплыми, приступят к посадке картофеля.
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