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В Минской области появился первый экипаж-двухтысячник
И как стало известно, на жатве в Минской области появился первый экипаж-двухтысячник! Поздравления принимают комбайнеры агрокомбината "Снов" Несвижского района - Сергей Войняк первым в области намолотил более двух тысяч тонн.
"Снов" до конца недели, если позволит погода, планирует уборку зерна завершить. В среднем в день убирают до 10%. Сейчас обработано почти 80% полей с пшеницей, ячменем и тритикале. Но с завершением жатвы аграриев ждет подготовка полей к посеву озимых.
Несмотря на длительную засуху и отсутствие дождей в течение почти двух месяцев, в этом году аграрии Несвижского района рассчитывают на хороший урожай кукурузы. Пока она еще набирает зеленую массу.
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