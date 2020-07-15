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В Минской области приступили к уборке рапса
Эта культура, как правило, созревает раньше других. Работы в полях пока ведут в южных районах. В хозяйстве "Агронеманский" уже обработали около 20 % площадей. В этом году способствует погода. На этой неделе в столичном регионе также приступят к уборке зерновых.
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