В Минской области приступили к жатве

Первое золото урожайного сезона. Жатва стартовала в Минской области. Первыми на зерновую эстафету вышли хлеборобы Клецкого района. В хозяйстве "Кухчицы" начали уборку озимого ячменя. Культура отличается ранним созреванием. Для аграриев это возможность раньше обкатать комбайны, а еще получить свежее зерно и солому.