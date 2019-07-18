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В Минской области продолжается жатва
Под урожай зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях в этом году отведено более 500 тысяч гектаров. Благодаря соблюдению всех агротехнических процессов, погода значительно не повлияла на качество урожая. В полях задействована вся техника. На помощь аграриям выходят дополнительные экипажи. Комфортные условия работы в полях помогают создавать и профсоюзы.
Стимулируют аграриев и рабочие соревнования. Накануне награду получили первые тысячники. По традиции поздравлять и отмечать денежными премиями также будут экипажи, которые намолотили 2, 3,4 и даже 5 тысяч тонн зерна.
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