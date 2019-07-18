В Минской области продолжается жатва

Под урожай зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях в этом году отведено более 500 тысяч гектаров. Благодаря соблюдению всех агротехнических процессов, погода значительно не повлияла на качество урожая. В полях задействована вся техника. На помощь аграриям выходят дополнительные экипажи. Комфортные условия работы в полях помогают создавать и профсоюзы.



Стимулируют аграриев и рабочие соревнования. Накануне награду получили первые тысячники. По традиции поздравлять и отмечать денежными премиями также будут экипажи, которые намолотили 2, 3,4 и даже 5 тысяч тонн зерна.



