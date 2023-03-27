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В Минской области реализуют более 40 новых инвестиционных проектов
Долгосрочное планирование бизнеса и производство востребованной продукции. В Минской области реализуют более 40 новых инвестиционных проектов. Сферы деятельности - от выращивания грибов и фармацевтики к выпуску стройматериалов.
Так, новичок из города Крупки выпускает доску с древесно-полимерного композита. Такая нужна, например, для благоустройства придомовых территорий, террас, зон около бассейнов, спортивных площадок. Все это импортозамещение. На предприятии уже создано 20 рабочих мест, в планах - расширение. Кроме внутреннего рынка и стран СНГ, компания ориентируется и на экспорт в страны Ближнего Востока.
В этом году в Крупском районе также реализуют новые проекты в сельхозмашиностроении, добычи полезных ископаемых и птицеводства.
В рамках программы "Один район - один проект" в ближайшие три года в Минской области создадут более тысячи новых рабочих мест. А всего по стране реализуют почти 130 инвестпроектов.
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