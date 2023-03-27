Долгосрочное планирование бизнеса и производство востребованной продукции. В Минской области реализуют более 40 новых инвестиционных проектов. Сферы деятельности - от выращивания грибов и фармацевтики к выпуску стройматериалов.

Так, новичок из города Крупки выпускает доску с древесно-полимерного композита. Такая нужна, например, для благоустройства придомовых территорий, террас, зон около бассейнов, спортивных площадок. Все это импортозамещение. На предприятии уже создано 20 рабочих мест, в планах - расширение. Кроме внутреннего рынка и стран СНГ, компания ориентируется и на экспорт в страны Ближнего Востока.

В этом году в Крупском районе также реализуют новые проекты в сельхозмашиностроении, добычи полезных ископаемых и птицеводства.