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В Минской области строится 26 новых молочно-товарных ферм
Усиление агропромышленного комплекса, новые рабочие места и продукция высокого качества. В Минской области возводят 26 новых молочно-товарных ферм. Крупный проект реализуют по поручению главы государства, а также при поддержке Мингорисполкома.
Так, две МТФ - каждая рассчитана на 800 коров - возводит Борисовский комбинат хлебопродуктов. Сегодня холдинг, в структуре которого 15 организаций, активно развивает молочное животноводство. У предприятия 5 своих ферм и 5 тыс. коров дойного стада. Ежедневно комбинат хлебопродуктов продает 100 т молока. Новые же объекты увеличат как объемы молочного производства, так и оптимизируют рабочие процессы АПК Борисовского района.
Борисовский КХП - один из крупнейших в Беларуси производителей муки и комбикорма. Сегодня у комбината уже 30 тыс. гектаров сельхозугодий. В прошлом году аграрии получили зерно с кукурузой 65 тыс. т. В ближайший период этот объем составит уже 80 тыс. т. Это позволит комбинату быть максимально автономным в заготовке сырья.
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