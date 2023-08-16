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В Минской области убрали более 80 % урожая
На финишную прямую уборочной кампании вышла Минская область - там убрано более 80 % урожая. Центральный регион преодолел знаковый рубеж - намолочено 1 млн тонн зерна. В первую очередь, это заслуга лидеров жатвы - водителей и комбайнеров.
Так, в Клецком районе местный экипаж Олега Панича и Александра Солодкого первым в регионе убрал более 3 тыс. тонн на отечественном комбайне "Гомсельмаш". Хлеборобов чествовали представители завода-флагмана.
В 2022 году на нашем отечественном комбайне "Гомсельмаш" был установлен рекорд - было намолочено более 6 тыс. тонн зерна. В этом году планируем достичь или преодолеть этот показатель.
Гомельские машиностроители сделали конкурс традиционным. Призы получают механизаторы в каждой области, которые работают на белорусских комбайнах.
Наши аграрии уже намолотили более 5,82 млн тонн зерна с учетом рапса. Из них 4,89 млн тонн - зерновые колосовые и зернобобовые культуры, 930 тыс. тонн - рапс.
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