В Минской области убрали более 80 % урожая

В 2022 году на нашем отечественном комбайне "Гомсельмаш" был установлен рекорд - было намолочено более 6 тыс. тонн зерна. В этом году планируем достичь или преодолеть этот показатель.

Павел Тиличенко, начальник управления маркетинга ОАО "Гомсельмаш"