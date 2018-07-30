Хлебный сезон в центральном регионе

Идет активная уборка зерновых. Аграрии намолотили уже почти пятьсот тысяч тонн хлеба. Обработано 160 тысяч гектаров. Это более тридцати процентов от общей площади. Кто в этом году в лидерах по обмолоте и у кого самый богатый урожай? Знает Наталья Кезик.





10 лет рядом и два сезона в одном комбайне. Семейный подряд - Ольга и Иван Шатило, вместе на уборочной работают второй год подряд. Женщина на летний месяц сменяет свою квалификацию с агронома на помощника комбайнера. Происходят на работе и споры между механизатором и агрономом.

Семья Шатило вот-вот намолотит свою первую тысячу тонн зерна. Поэтому даже ради интервью неохотно останавливают работу. Ячмень уже сжали, сейчас работают на полях с пшеницей.

Ежедневно на полях хозяйства - 7 комбайнов. При хорошем раскладе обмолачивают примерно 100 гектаров. Чтобы отметить дожинки, механизаторам необходимо еще 10 дней.

Здесь сразу на поле солому собирают в тюки, один такой вал весит примерно 300 килограммов. Соломенный урожай свезут на склад только тогда, когда последний комбайн завершит работу на этом поле.

А вот машины с зерном на сушильный комплекс приезжают в режиме нон-стоп - за день минимум 100 грузовиков. Зимой Людмила Шакура ведет бухгалтерию хозяйства в кабинете. На период уборочной подсчитывает намолоченный урожай.