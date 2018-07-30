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Хлебный сезон в центральном регионе
Идет активная уборка зерновых. Аграрии намолотили уже почти пятьсот тысяч тонн хлеба. Обработано 160 тысяч гектаров. Это более тридцати процентов от общей площади. Кто в этом году в лидерах по обмолоте и у кого самый богатый урожай? Знает Наталья Кезик.
10 лет рядом и два сезона в одном комбайне. Семейный подряд - Ольга и Иван Шатило, вместе на уборочной работают второй год подряд. Женщина на летний месяц сменяет свою квалификацию с агронома на помощника комбайнера. Происходят на работе и споры между механизатором и агрономом.
Семья Шатило вот-вот намолотит свою первую тысячу тонн зерна. Поэтому даже ради интервью неохотно останавливают работу. Ячмень уже сжали, сейчас работают на полях с пшеницей.
Ежедневно на полях хозяйства - 7 комбайнов. При хорошем раскладе обмолачивают примерно 100 гектаров. Чтобы отметить дожинки, механизаторам необходимо еще 10 дней.
Здесь сразу на поле солому собирают в тюки, один такой вал весит примерно 300 килограммов. Соломенный урожай свезут на склад только тогда, когда последний комбайн завершит работу на этом поле.
А вот машины с зерном на сушильный комплекс приезжают в режиме нон-стоп - за день минимум 100 грузовиков. Зимой Людмила Шакура ведет бухгалтерию хозяйства в кабинете. На период уборочной подсчитывает намолоченный урожай.
На сегодня в центральном регионе убрали третью часть полей с зерновыми. Механизаторы намолотили почти 500 тысяч тонн. Лидеры - южные районы: Клецкий, Любанский, Несвижский. Там убрали более половины площадей.
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