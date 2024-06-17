Ставка на большие объемы производства и глубокую переработку. В Минской области в этом году построят более двух десятков молочно-товарных комплексов. Среди них и один из крупнейших (на 3 тыс. коров) возведет один из филиалов Слуцкого сыродельного комбината в Клецком районе. Кстати, в самом городе Клецке планируют построить новый цех, где будут изготавливать ноу-хау на рынке АПК - лактоферрин. Большие планы и у филиала предприятия "Смолевичи Бройлер". Молочно-товарная ферма "Мгле" - на сегодня крупнейшая в нашей стране - планирует расширяться. Здесь самые лучшие молочные результаты в животноводстве центрального региона.