В Минской области выращивают специальные сорта картофеля

Кстати, в этом году фермеры предлагают не только большой урожай картофеля, но и его широкий выбор. В Минской области выращивают специальные сорта для того, чтобы варить или печь, делать пюре или чипсы. Сельхозорганизации центрального региона уже накопали более 130 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 330 центнеров с гектара. Впрочем, есть одно поле, где эта цифра в разы больше.

С картофельной королевой встретился Алексей Кондратенко. 200 гектаров земли в Логойском районе. Картофелеуборочный комбайн убирает поэтапно каждый участок. Счетчик в кабине водителя выдает: 7 соток выкопано, это чуть более 6 тонн корнеплодов, а значит, время выгружать бункер. Мы анализируем арифметику и понимаем: вот оно - поле - абсолютный рекордсмен. Для того, чтобы такие рекордные цифры перевести в более понятные единицы, скажем так: с одного квадратного метра на этом поле получают в среднем 80 килограммов картофеля.







Знакомимся с "королевой анной"! Именно благодаря этому сорту, а также технологии сепарации, и удалось добиться высоких результатов. Для ноу-хау нужна специальная техника, плюс особые знания. Аграрии рискнули, но не просчитались - высокая урожайность, а это большая прибыль. Сегодня "королева анна" вместе со своей напарницей - сортом гала - поступают на сортировку, а далее в картофелехранилище. В день здесь закладывают 600 тонн. Часть урожая нужна для посадки, ее хранят отдельно.