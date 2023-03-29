В Минской области яровой сев охватит более полумиллиона гектаров. Какие планы у аграриев Крупского района?

Кукуруза - важная культура для всего животноводства, и в этом году мы увеличиваем на 1000 га больше посевных площадей. В Крупском районе перезимовка озимых зерновых в принципе прошла хорошо. Приступили к подкормке озимых зерновых, рапса. 100 процентов обеспеченность техникой, она вся исправна

Юлия Гора, главный специалист отдела управления сельского хозяйства и питания Крупского райисполкома