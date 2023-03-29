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В Минской области яровой сев охватит более полумиллиона гектаров. Какие планы у аграриев Крупского района?

Аграрии Минской области готовятся к полевым работам. Только яровой сев охватит более полумиллиона гектаров.

Например, в хозяйстве "Кленовичи" Крупского района уже активно подкармливают озимые культуры. Для этого используют специальные мобильные машины. Парк техники полностью готов отработать весь агросезон. В хозяйстве более 30 тракторов, из которых 11 энергонасыщенных. В этом году потенциал усилит и новый тандем - это трактор "Беларус" и широкозахватная сеялка "Амкодор".

Обновление у нас будет: в этом сезоне мы планируем приобрести посевной агрегат 12-метровый, плюс трактор МТЗ 3522. А также по возможности что-то еще из автотранспорта. Что касается посевных площадей, в этом году запланировано 1500 га ранних яровых зерновых и 1600 га кукурузы
Илья Смачинский, директор хозяйства "Кленовичи"

В связи с развитием животноводства и увеличения дойного стада в Крупском районе увеличивают площади под кукурузу - как на зерно, так и на силос.

Кукуруза - важная культура для всего животноводства, и в этом году мы увеличиваем на 1000 га больше посевных площадей. В Крупском районе перезимовка озимых зерновых в принципе прошла хорошо. Приступили к подкормке озимых зерновых, рапса. 100 процентов обеспеченность техникой, она вся исправна
Юлия Гора, главный специалист отдела управления сельского хозяйства и питания Крупского райисполкома

В этом году агропромышленный потенциал Крупского района усилят новые птичники и цеха по переработке мяса агрокомбината "Дзержинский", а также новый молочно-товарный комплекс сельхозпредприятия "Щавры-агро".

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