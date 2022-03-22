В мире ожидается рост цен на молоко

В Великобритании предсказали значительный рост мировых цен на молоко. Хотя негативное влияние пандемии чувствуется уже сейчас, стоимость сухого молока к настоящему моменту побила восьмилетний рекорд. На рост цен также повлияли резкое подорожание топлива и ожидание кризиса на рынке удобрений. Аналитики опасаются, что молочное сырье может подорожать еще больше на фоне ситуации в Украине и санкций против России, ведь проблемы в логистике остаются и в будущем могут стать еще серьезнее.