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В мире ожидаются перебои с поставками обуви

Об этом предупреждает один из крупных американских производителей. Проблемы могут закончиться только весной. Причиной стали сбои в цепочках поставок и нехватка рабочих в Азии. Заводы во Вьетнаме и Индонезии, которые производят три четверти всего объема обуви, пострадали от ковидных ограничений местных властей. В США также отмечается нехватка детских игрушек, древесины, новой одежды и кормов для домашних животных. Как итог - цены идут вверх.

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