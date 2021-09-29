В мире ожидаются перебои с поставками обуви

Об этом предупреждает один из крупных американских производителей. Проблемы могут закончиться только весной. Причиной стали сбои в цепочках поставок и нехватка рабочих в Азии. Заводы во Вьетнаме и Индонезии, которые производят три четверти всего объема обуви, пострадали от ковидных ограничений местных властей. В США также отмечается нехватка детских игрушек, древесины, новой одежды и кормов для домашних животных. Как итог - цены идут вверх.