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В мире прогнозируют рост цен на пшеницу

Как отмечают международные эксперты, социально-политические тенденции, в частности, коронакризис вынуждают людей запасаться всевозможными ресурсами. В том числе и продовольственными, что в конечном итоге и повышает цену на социально важные товары.

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