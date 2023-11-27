В мире стали массово избавляться от долларов

Инвесторы избавляются от долларов самыми быстрыми темпами за год, ожидая, что Федеральная резервная система США завершила цикл повышения процентных ставок и в следующем году приступит к их снижению. Управляющие активами собираются продать полтора процента своих открытых долларовых позиций в этом месяце, что является крупнейшим оттоком с ноября прошлого года. В целом такая распродажа долларовых активов входит в топ-6 на мировых рынках за последние 20 лет. Ослаблением доллара пользуются в том числе в Китае, где крупные госбанки продают на спотовых валютных рынках доллары. Благодаря этому курс юаня, которому летом нужна была поддержка, вырос до четырехмесячного максимума.