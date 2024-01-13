В МНС Беларуси рассказали, что изменилось в налогообложении ИП в 2024 году

Министерство по налогам и сборам рассказало, что изменилось в налогообложении ИП в 2024 году, пишет БЕЛТА.

С 1 января 2024 года индивидуальные предприниматели исключаются из числа плательщиков налога на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. ИП-плательщиками подоходного налога при определении налоговой базы доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав учитываются только по принципу оплаты.

Кроме того, ИП-плательщикам подоходного налога предоставлено право применения социального и имущественного налоговых вычетов в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, независимо от наличия у них места основной работы (службы, учебы). Также для этой категории ИП введена ставка в размере 30 % в случае превышения размера доходов в 500 тыс. рублей. Данная ставка указанной категорией плательщиков будет применяться ко всем доходам, полученным от осуществления предпринимательской деятельности с начала календарного года, в котором образовалось превышение.

Сокращена сфера применения ИП единого налога. Из групп товаров, при розничной торговле которыми индивидуальные предприниматели вправе применять единый налог, исключены нетабачные никотиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения.

Увеличен размер ставок единого налога. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2024 года. Исчисление единого налога за январь 2024-го производится по старым ставкам.

Также для индивидуальных предпринимателей установлено ограничение по выручке в размере 500 тыс. рублей.