В МНС Беларуси сообщили о возможности регистрации личного кабинета через операторов сотовой связи

Введение этого режима обусловлено тем, что мы создаем условия для развития и вовлечение в предпринимательскую деятельность наших белорусских граждан. Это простой и удобный режим, он будет строиться на мобильной платформе. От плательщика не потребуется никаких административных расходов и посещения налоговых органов, то есть, начиная от регистрации до исполнения налоговых обязательств, все можно будет осуществлять в рамках приложения.

Игорь Скринников, замминистра по налогам и сборам Беларуси