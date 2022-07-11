3.72 BYN
В МНС Беларуси сообщили о возможности регистрации личного кабинета через операторов сотовой связи
У белорусов в скором времени появится возможность регистрировать личный кабинет налогоплательщика через операторов сотовой связи. Об этом сообщили в МНС. Работы в данном направлении на финальной стадии. В этом году уже реализована возможность регистрации дистанционно, через банковскую систему идентификации. Благодаря этому необходимость посещения налогового органа сведена к минимуму.
Напомним, что со следующего года в налоговой сфере появится ряд новаций. Одна из них - это новый налог на профдоход для самозанятых.
Введение этого режима обусловлено тем, что мы создаем условия для развития и вовлечение в предпринимательскую деятельность наших белорусских граждан. Это простой и удобный режим, он будет строиться на мобильной платформе. От плательщика не потребуется никаких административных расходов и посещения налоговых органов, то есть, начиная от регистрации до исполнения налоговых обязательств, все можно будет осуществлять в рамках приложения.