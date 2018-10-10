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В Могилеве открывается официальная программа V Форума регионов Беларуси и России
От побратимских связей - к новым контрактам и еще большему культурному обмену. В Могилеве сегодня открывается официальная программа V Форума регионов Беларуси и России. А 12 октября участие в главных мероприятиях примет Президент Александр Лукашенко. Ожидается, что форум примет более двух тысяч дипломатов, руководителей предприятий, бизнесменов и артистов. Подробнее - Андрей Ястребов.
Организаторы говорят о V Форуме как о самом масштабном за его историю. К слову, он впервые пройдёт "на выезде" - ранее площадкой для встреч и переговоров становились Минск, Москва и Сочи. Теперь - и Могилев. И речь не только о количестве ожидаемых участников, но и о сумме предполагаемых контрактов в полмиллиарда долларов.
Откроет марафон мероприятий уже сегодня молодежный форум "За Союзное государство". Около полусотни активистов общественных объединений, профсоюзов посетят крупные предприятия региона, СПК "Колхоз "Родина". Планируется подписание ряда двусторонних соглашений о сотрудничестве. Например, между Гродненской и Псковской областями. Минском и Брянском.
В четверг встречи продолжатся. Парламентарии двух стран обсудят вопросы "Аграрной политики Союзного государства" и экономической безопасности.
Парламентарии двух стран вместе посетят и выставки-ярмарки ремесел "Город мастеров", площадки регионов. Их примет пешеходная улица Могилева. На Буйничском поле рядом с мемориалом будет заложена аллея. Участников форума ожидает и большая концертная программа с участием белорусских и российских исполнителей.
Завершится форум 12 октября пленарным заседанием. Где дипломаты двух стран обсудят приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.
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