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В Могилеве сегодня третий день работы Форума регионов Беларуси и России
Внимание сегодня вновь приковано к Могилеву. Там продолжается V Форум регионов Беларуси и России. Сегодня заключительный, третий день работы площадки. И главное мероприятие интеграционной недели - пленарное заседание. В нем примут участие лидеры двух стран. Несколько минут назад в международном аэропорту Могилева приземлился борт главы российского государства. Владимира Путина приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. После церемонии встречи главы государств направились к месту проведения пленарного заседания Форума регионов. Перед ним президенты проведут личную беседу, во время которой обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Программа пребывания Владимира Путина в Беларуси также включает возможности для неформального общения глав государств.
А утром впервые на форуме собрался совет делового сотрудничества. Портфель контрактов пополнился новыми соглашениями.
Обо всем по порядку расскажет моя коллега.
Как показывает сегодняшнее утро, день точно будет не менее насыщенным и продуктивным, чем вчерашний. Вскоре здесь, во Дворце культуры области, состоится пленарное заседание. Это главное мероприятие интеграционной недели. В нем примут участие президенты Беларуси и России. В эти минуты Александр Лукашенко и Владимир Путин перспективы наших отношений обсуждают на двусторонней встрече. Подробности переговоров обязательно расскажем в наших ближайших выпусках.
Члены официальных делегаций уже заняли свои места в зале. Он, к слову, не смог вместить всех желающих: Форум регионов вызвал большой ажиотаж среди российских партнеров, их приехало больше, чем планировалось. Свои места в пресс-центре заняли и журналисты. Отсюда представители средств массовой информации будут следить за ходом пленарного заседания.
Сегодняшнее утро уже отметилось новыми соглашениями. Углубить сотрудничество договорились Брестская область и Республика Бурятия, Гомель нашел партнеров в Кирове, Самаре и тоже в Бурятии. Встречу с руководителями регионов провели главы верхних палат парламентов Беларуси и России. Предварительные договоренности подкрепили реальными деловыми контрактами. Так, Могилевхимволокно подписал соглашения на 100 млн долларов. На такую же сумму заключили договоры представители Гомельской области. Итог сегодняшнего утра - 10 контрактов и плюс более 300 миллионов.
Ожидается, что общая сумма белорусско-российских контрактов по итогам всех дней форума превысит полмиллиарда долларов. Согласитесь, солидная прибавка к нашему товарообороту. Помимо этого, с повестки дня сняли и вопрос, который так долго и щепетильно обсуждали аграрные ведомства двух стран. На полях форума Беларусь и Россия окончательно подтвердили и закрепили подписями торговые балансы на следующий год. Диалог регионов показывает свою эффективность.
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