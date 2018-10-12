В Могилеве сегодня третий день работы Форума регионов Беларуси и России

Внимание сегодня вновь приковано к Могилеву. Там продолжается V Форум регионов Беларуси и России. Сегодня заключительный, третий день работы площадки. И главное мероприятие интеграционной недели - пленарное заседание. В нем примут участие лидеры двух стран. Несколько минут назад в международном аэропорту Могилева приземлился борт главы российского государства. Владимира Путина приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. После церемонии встречи главы государств направились к месту проведения пленарного заседания Форума регионов. Перед ним президенты проведут личную беседу, во время которой обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Программа пребывания Владимира Путина в Беларуси также включает возможности для неформального общения глав государств.

А утром впервые на форуме собрался совет делового сотрудничества. Портфель контрактов пополнился новыми соглашениями.

Обо всем по порядку расскажет моя коллега.

Как показывает сегодняшнее утро, день точно будет не менее насыщенным и продуктивным, чем вчерашний. Вскоре здесь, во Дворце культуры области, состоится пленарное заседание. Это главное мероприятие интеграционной недели. В нем примут участие президенты Беларуси и России. В эти минуты Александр Лукашенко и Владимир Путин перспективы наших отношений обсуждают на двусторонней встрече. Подробности переговоров обязательно расскажем в наших ближайших выпусках.

Члены официальных делегаций уже заняли свои места в зале. Он, к слову, не смог вместить всех желающих: Форум регионов вызвал большой ажиотаж среди российских партнеров, их приехало больше, чем планировалось. Свои места в пресс-центре заняли и журналисты. Отсюда представители средств массовой информации будут следить за ходом пленарного заседания.

Сегодняшнее утро уже отметилось новыми соглашениями. Углубить сотрудничество договорились Брестская область и Республика Бурятия, Гомель нашел партнеров в Кирове, Самаре и тоже в Бурятии. Встречу с руководителями регионов провели главы верхних палат парламентов Беларуси и России. Предварительные договоренности подкрепили реальными деловыми контрактами. Так, Могилевхимволокно подписал соглашения на 100 млн долларов. На такую же сумму заключили договоры представители Гомельской области. Итог сегодняшнего утра - 10 контрактов и плюс более 300 миллионов.