В Могилеве в выходные будут работать несколько сельскохозяйственных ярмарок
В выходные в Могилеве будут работать осенниесельскохозяйственныеярмарки, сообщает Могилевский горисполком.
С 21 по 23 октября ярмарки организуютв микрорайонах "Казимировка" (возле мини-рынка "Казимировский"), "Соломинка" (возле ТЦ "Форум"), "Юбилейный" (в районе дома № 25 по ул. Королева).
22 и 23 октября торговые рядызаработают на территории, прилегающей к ФОК "Н2О" по ул. Златоустовского, 1 и на площадке ОАО "МогилевАттракционы" по проспекту Пушкинскому, 1.
И 22 октября ярмарка будет работатьв микрорайоне "Мир-2" (в районе дома № 2 по ул.Орловского).
Покупателям предложат плодоовощную, мяснуюи рыбную продукция, саженцы, удобрения,а также семена.Время работы с 10.00 до 16.00.
Фото:pixabay.com