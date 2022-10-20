В Могилеве в выходные будут работать несколько сельскохозяйственных ярмарок

В выходные в Могилеве будут работать осенниесельскохозяйственныеярмарки, сообщает Могилевский горисполком.

С 21 по 23 октября ярмарки организуютв микрорайонах "Казимировка" (возле мини-рынка "Казимировский"), "Соломинка" (возле ТЦ "Форум"), "Юбилейный" (в районе дома № 25 по ул. Королева).

22 и 23 октября торговые рядызаработают на территории, прилегающей к ФОК "Н2О" по ул. Златоустовского, 1 и на площадке ОАО "МогилевАттракционы" по проспекту Пушкинскому, 1.

И 22 октября ярмарка будет работатьв микрорайоне "Мир-2" (в районе дома № 2 по ул.Орловского).

Покупателям предложат плодоовощную, мяснуюи рыбную продукция, саженцы, удобрения,а также семена.Время работы с 10.00 до 16.00.