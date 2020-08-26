Погода в Беларуси пока на стороне аграриев. Осталось убрать считанные гектары. В Могилевской области хлеборобы приближаются к намолоту в миллион тонн зерна. В трех районах жатву уже завершили(в Глусском, Кировском и Осиповичском). Близки кдожинкам и быховские аграрии. В сельхозпредприятии "Мокрянский"в этом году на 40 % больше зерновых. На помощь пришла техника из других хозяйств. В том числе экипаж комбайнера Александра Храмцова. Лидеры уборочной (среди них и экипажи-помощники) по традиции отмечены дипломами и премиями.