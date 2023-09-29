В Могилевской области построят новые комплексы по производству икры форели и рыб ценных пород. Подробности доложили Лукашенко

В Могилевской области построят новые комплексы по производству икры форели и рыб ценных пород. Подробности доложили Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время его поездки в Белыничский район, сообщает БЕЛТА.



Александр Лукашенко посетил участок по выращиванию рыб ценных пород "Вишов" форелевого хозяйства "Лохва". Президенту доложили о перспективах развития рыбоводческой отрасли на территории Могилевской области, принимаемых мерах по наращиванию производства ценных пород рыб. Затем глава государства ознакомился с технологией выращивания рыб.

Как проинформировали Александра Лукашенко, в Краснопольском районе вблизи реки Палуж планируется создать комплекс по производству рыб ценных пород. Производственная мощность составит 1 тыс. т форели в год. Предварительная стоимость проекта составляет около Br40 млн.

Еще один рыбоводный комплекс по производству оплодотворенной икры радужной форели появится в Черикове. Его строительство обойдется почти в Br35 млн.

"Давайте будем эти два проекта реализовывать", - сказал Александр Лукашенко.

Посещая осенью прошлого года Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, глава государства поручил губернаторам продумать новые шаги в развитии рыбоводства с учетом наличия современных комбикормов.

Президент подчеркнул, что речь в том числе о ценных породах рыб. Например, в одном из хозяйств страны уже освоили производство черной икры, которая по вкусовым качествам выигрывает на слепых дегустациях, получает высокие оценки специалистов.

"Если мы это можем делать и там хорошая прибыльность, маржинальность, ну так давайте построим больше, - сказал Александр Лукашенко. - Сядьте и подумайте, что мы можем производить здесь (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), какую рыбу. Корм есть".

Государственной программой "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы предусмотрено увеличение объемов производства ценных видов рыб - лососевых и осетровых - по всей стране практически вдвое.