В Могилевской области шкловские аграрии принимают поздравления

Район стал первым стотысячником по намолоту зерна, удерживая планку лидера уже не первый год. От профсоюза, администрации района и области руководителям хозяйств, лучшим комбайнерам и водителям сегодня прямо в поле вручили дипломы и караваи. Для многих тружеников уборочная уже завершена.