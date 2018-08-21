ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Могилевской области шкловские аграрии принимают поздравления

Район стал первым стотысячником по намолоту зерна, удерживая планку лидера уже не первый год. От профсоюза, администрации района и области руководителям хозяйств, лучшим комбайнерам и водителям сегодня прямо в поле вручили дипломы и караваи. Для многих тружеников уборочная уже завершена.

На утро в Могилевской области убрано свыше 91 % площадей зерновых. Общий намолот превысил 728 тысяч тонн.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все