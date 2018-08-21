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В Могилевской области шкловские аграрии принимают поздравления
Район стал первым стотысячником по намолоту зерна, удерживая планку лидера уже не первый год. От профсоюза, администрации района и области руководителям хозяйств, лучшим комбайнерам и водителям сегодня прямо в поле вручили дипломы и караваи. Для многих тружеников уборочная уже завершена.
На утро в Могилевской области убрано свыше 91 % площадей зерновых. Общий намолот превысил 728 тысяч тонн.
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