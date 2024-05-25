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В Могилевской области скошено более 7 тыс. га травяных кормов
Погода помогает белорусским аграриям. В стране продолжается массовая заготовка травяных кормов. Главное - работать четко и слажено. В Могилевской области уже скошено более 7 тыс. гектаров. Нужно заготовить почти 2 млн тонн сенажа, чтобы обеспечить оптимальные потребности животноводческого комплекса региона.
В ведущем хозяйстве Кличевского района - "Совхозе "Доброволец" - 12,5 тыс. посевных площадей. 15% отведено под травяные корма. Здесь полным ходом идет заготовка сочного рациона.
Сельхозпредприятию "Добраволец" необходимо заготовить 130 тысяч тонн силосно-сенажной массы. Пятая часть уже в закромах. Технологию соблюдают на всех этапах. Современные методы консервации позволяют сохранять питательные вещества, а результат работы - повышение объемов производства молока.
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