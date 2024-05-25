В Могилевской области скошено более 7 тыс. га травяных кормов

Погода помогает белорусским аграриям. В стране продолжается массовая заготовка травяных кормов. Главное - работать четко и слажено. В Могилевской области уже скошено более 7 тыс. гектаров. Нужно заготовить почти 2 млн тонн сенажа, чтобы обеспечить оптимальные потребности животноводческого комплекса региона.

В ведущем хозяйстве Кличевского района - "Совхозе "Доброволец" - 12,5 тыс. посевных площадей. 15% отведено под травяные корма. Здесь полным ходом идет заготовка сочного рациона.

