В Могилевской области убрано 60 % зернового клина

Приходилось убирать и до позднего вечера, в зависимости от погоды. А сейчас позвали нас на помощь, едем помогать. Мы там были в прошлом году, и в этом году надо помочь.

Владимир Громыко, комбайнер СПК "Бересневский" Кировского района

