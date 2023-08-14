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В Могилевской области убрано 60 % зернового клина
Чтобы убрать урожай максимально быстро и без потерь, в Могилевской области перебрасывают комбайны из южных районов в северные. Колонна зерноуборочных машин отправились сегодня в Горецкий и Круглянский районы. В первую очередь аграрии будут убирать самые урожайные поля, чтобы увеличить намолоты.
Сегодня южные районы уже перешагнули 80-процентный рубеж уборочной кампании. Все районы перешагнули экватор, половину.
Приходилось убирать и до позднего вечера, в зависимости от погоды. А сейчас позвали нас на помощь, едем помогать. Мы там были в прошлом году, и в этом году надо помочь.
Район наш убрал 85 % на вчерашний день, осталось вообще мало, решили помочь соседям.
В целом же по Могилевской области убрано 60 % зернового клина.
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