В таких климатических условиях непросто приходится аграриям. В Могилевской области вплотную приблизились по намолоту в полмиллиона тонн зерна. Водителей, которые перевезли более трех тысяч тонн, чествовали сегодня в агрокомбинате "Заря". Среди них лидеры уборочной - Андрей Максутов, Михаил Целобенок, а также Владимир Котов. Благодарности вручены и операторам зернотока.



