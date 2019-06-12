В Монако чествовали лучших деловых людей планеты

Из Монако Андрей Лаптенок. Если этого не существует, они его строят. Если нет плана, они его создают. Там, где другие боятся рисковать, они берут верх, сами себя называя разрушителями привычных форматов. Собираясь раз в год, практики от бизнеса выбирают наиболее достойного и обязательная сверка курса, куда шагает мировое предпринимательство. От лучших предпринимателей мира цифры принимаются на веру без сомнений: 1,5 миллиарда рабочих мест на планете автоматизируют и сократят в ближайшие годы. Больше всего в сельском хозяйстве, секторе обработки и торговле. Подавляющее количество решений оставят за машиной, а не за чиновниками. Впрочем, будущее, где человек идет рука об руку с искусственным интеллектом, не только пугает, но и вдохновляет. Чем более совершенным становится алгоритм, тем более человечным, считает IT-инвестор и филантроп Наталья Водянова. Скажет о важности доверия и отпустит комплимент в сторону белорусов. Похвалит нашу технологичность и надежность как бизнес-партнеров. С лучшим предпринимателем, представившим Беларусь, сойдется во мнении о будущем, в котором выиграют те, кто создает своим бизнесом ценность. Для себя, для пользователя. Ценность для общества. Успех своего бизнеса Владимир Линев объясняет так: "Адани" сегодня - это компания XXI века, модель которой живой человек. Еще один тренд будущего, с которым белорусы угадали, и здесь в Монте-Карло этому отвели целую сессию - семейный бизнес.

