МАРТ и ФАС подписали меморандум о создании экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках

Совместные проверки и расследования на рынках Беларуси и России предусматривает меморандум между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Федеральной антимонопольной службой страны-соседки. Он подписан сегодня в Москве для развития соглашения правительств двух стран о защите конкуренции. И уже первой темой заседания создаваемого экспертного совета станет доступ российских лекарств на белорусский рынок. После введения принципа референтного ценообразования, когда фиксируется входная оптовая цена, один из производителей препаратов онкологического профиля не пришел к нам на рынок, а он нужен пациентам.



Такие расследования могут проводиться в отношении хозяйствующих субъектов не только Беларуси и России, но и третьих стран, которые работают на рынке Союзного государства и оказывают существенное влияние на развитие конкуренции.