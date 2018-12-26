В Москве подвели итоги белорусско-российского сотрудничества в сфере туризма за 2018

Так, в этом году в нашей стране официально, т.е. с подписанным туристическим договором, побывали более 11 миллионов человек. И 6 миллионов из них именно россияне. Но так как между странами нет границ, цифры могут быть в несколько раз выше. Экспорт туристических услуг в Беларусь составил более 400 миллионов рублей, это на 11 % превышает прошлогодние показатели.