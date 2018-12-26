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В Москве подвели итоги белорусско-российского сотрудничества в сфере туризма за 2018

Так, в этом году в нашей стране официально, т.е. с подписанным туристическим договором, побывали более 11 миллионов человек. И 6 миллионов из них именно россияне. Но так как между странами нет границ, цифры могут быть в несколько раз выше. Экспорт туристических услуг в Беларусь составил более 400 миллионов рублей, это на 11 % превышает прошлогодние показатели.

В следующем году Беларусь принимает II Европейские игры, из России ожидается большой поток спортивных туристов. Сейчас туроператоры двух стран прорабатывают схемы сотрудничества. Также большой интерес и у белорусов к российским регионам. Так, авиакомпания "Белавия" осуществляет прямые рейсы в Краснодар, Сочи, Ростов, Калининград, Казань, Воронеж. В перспективе Мурманск и Карелия.

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