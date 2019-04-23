В Москве пройдут переговоры по вопросу поставок некачественной нефти на Мозырский НПЗ

Сегодня в Москве, как ожидается, пройдут переговоры по вопросу поставок некачественных углеводородов в нашу страну. Команда Белнефтехима и директора нефтеперебатывающих заводов отправятся на Транснефть обсудить сложившуюся ситуацию, а главное - выход из нее. Чтобы на наши НПЗ снова поступило качественное сырье, потребуется не менее семи дней.



Напомним, на минувшей неделе в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начал идти углеводород с высоким содержанием хлоридов. Это стало причиной коррозии трубы на Мозырском НПЗ и выхода из строя дорогостоящего оборудования. На предприятии уже подсчитывают реальные убытки. На чьи плечи лягут расходы по ремонту, пока неясно, оперативно все неполадки устраняют на заводе своими силами. Проблема с некачественной российской нефтью никак не отразится на качестве продукции Мозырского НПЗ. Внутренний рынок нефтепродуктами полностью обеспечен, заверили наш телеканал на предприятии.