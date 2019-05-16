В Москве сегодня пройдут переговоры по проблемам поставки и транзита нефти в Беларусь

Одна из главных тем - восстановление работоспособности нефтепровода "Дружба". Обсуждение состоится на уровне вице-премьеров обеих стран. Напомним, о резком ухудшении качества поставляемой через "Дружбу" нефти Белнефтехим заявил 19 апреля. По факту загрязнения в России возбуждено уголовное дело. Есть задержанные. Поставки соответствующей стандарту нефти возобновились 2 мая. К слову, нефтепровод "Дружба" обеспечивает ее поставки на белорусские НПЗ и транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.



