В МВД раскрыли криминальную схему по необоснованному посредничеству

Криминальную схему по необоснованному посредничеству раскрыли в МВД. Госпредприятию по переработке молока нанесен ущерб в размере не менее 970 тысяч бел рублей. Возбуждено уголовное дело. В нашем распоряжении оказались оперативные съемки.Все детали у Анастасии Бенедисюк.

Все участники этой прокисшей истории, которая уже уголовное дело, дают признательные показания, а значит, продолжение следует.



В стране, где молоко - золото, на нем в буквальном смысле решили нажиться.



Как обычно происходит? Есть хозяйство, где коровы, они дают молоко. Его покупает перерабатывающее предприятие, стерилизует (ну и все по нормам), а дальше - на прилавки! Цена утвержденная, с головы не завысишь. Ну, если, конечно, не обоснуешь.



Как в нашем случае. В цепочку "хозяйство - завод" добавили еще один. Машина с Гомельского ездила в хозяйства Минской, где молоко заливали в цистерны, потом на 2-й завод (тоже в центральном регионе), там его стерилизовали по бумагам и только потом продукт ехал обратно в Гомельскую область.



Приезжая с колхозов на молочный завод, отдавал накладные. Наталья выносила уже другие накладные, где было написано, что молоко простерилизовано, но никто его на самом деле не сливал. Забирал накладные и уезжал на завод. Водитель молокоперерабатывающего завода Гомельской области



То есть, понимаете, машина ездит туда-сюда с молоком для галочки, накручивая километраж. И ведь есть правило: на каждой из точек берут пробы - на плотность, кислотность, жир, теплоустойчивость.И простерилизовано ли?



Упущенность наша в том, что не проверяли, длительность 50 минут этого анализа ожидания, а машины могло быть и 2-3 в день, в связи с огромным количеством молока в день. Поток. Очень сложно было. Причина неделания анализа - просто не задумывались о важности проверки, так как верили документам. В документах указывалось, что простерилизовано. Была даже температура стерилизации. Инженер-химик молокоперерабатывающего завода Гомельской области



Сырое молоко на заводе Гомельской области из Минской принимали на протяжении 7 месяцев. С августа 2021-го по февраль.



Необоснованное посредничество государственному предприятию стоило не менее 970 тысяч бел рублей.



Были все осведомлены - как должностные лица коммерческого, так и госпредприятия. Молоко подорожало на стоимость фактически необоснованного завышения реальной стоимости молока. Сумма выросла с учетом транспортных расходов, которые опять же коммерческий субъект обязался доставить за свой счет на собственном транспорте, но, как мы видим из материалов дела, собственным транспортом данный субъект не располагал. Старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси



При этом в период противоправных действий фигурантами приобретались дорогостоящие авто, недвижимость. Между собой руководители заводов длительное время находились в дружеских отношениях. Вот, например, что говорит экс-директор, а ныне инженер коммерческого комбината-посредника о серых схемах учредителя.



Все платежи по этой организации проходили мимо меня. В частности, мне стало известно при проверке платежных документов, что Черничук (учредитель), выезжая в отпуск, использовал карточку,предназначенную для хозяйственных расходов для посещения кинотеатров, дискотек, оплаты мороженого и всего остального. Инженер частного молочного комбината Минской области



В общей сложности арест наложен на более чем 212 тысяч долларов.



Ну, неужели еще не до всех дошло: в стране, где золото - это молоко (и в целом сельхозпродукция), такие игры плохи. Нажиться на рядовых белорусах не получится. А новые ценовые подходы только ужесточат проверки.

