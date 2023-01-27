В Нацбанке рассказали, что способствовало поддержанию уровня ЗВР в 2022 году

Стало известно, что способствовало поддержанию уровня золотовалютных резервов в Беларуси в 2022 году. Ответ на этот вопрос дал первый заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц.

"Во многом поддержанию стабильности валютного рынка в 2022 году способствовали благоприятные тенденции во внешней торговле. В результате формирования рекордного положительного сальдо внешней торговли предприятия за 2022 год получили $2,7 млрд чистой выручки. Сбалансированная ситуация на валютном рынке позволила не допустить сверхпланового снижения золотовалютных резервов. Более того, по предварительным данным, на 1 января 2023 года международные резервные активы составили $7,9 млрд (2,2 месяца импорта) при целевом показателе на конец 2022 года в пределах не ниже $7 млрд. За 2022 год золотовалютные резервы снизились на $0,5 млрд", - БелТА цитирует Сергея Калечица.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, поступление иностранной валюты в пользу Министерства финансов, а также перенос сроков погашения внешнего долга перед РФ. Кроме того, часть внешних государственных обязательств была исполнена в белорусских рублях вследствие фактического запрета западным банкам осуществлять финансовые операции с правительством Беларуси.

Работа по поддержанию международных резервных активов продолжится и в 2023 году. "С учетом предстоящих выплат по внешним долговым обязательствам в Основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2023 год установлен уровень международных резервных активов на конец текущего года - не менее $6 млрд", - отметил Сергей Калечиц.