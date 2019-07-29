В некоторых хозяйствах Несвижского района урожайность доходит до 81 центнера с гектара

А каравай хозяйства "Новая жизнь" весит уже 7 с половиной тысяч тонн. Там с полей убирают ячмень и озимую пшеницу. Одновременно готовят площади под новый урожай. Поля, где еще вчера комбайны собирали тритикале, сегодня освобождают от соломы, чтобы затем вспахать и внести минеральные удобрения. Вместе с уборкой хлеба в хозяйствах Минской области идет заготовка зеленых кормов. Завершается второй укос трав. Обработано почти 90 % площадей.