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В непростые экономические времена роль ЕАЭС возрастает, подчеркнул Никол Пашинян
Ереван в эти дни стал центром евразийской интеграции! Армения принимает межправсовет ЕАЭС.
Сегодня главы правительств стран "пятерки" провели заседание в узком формате. В повестке - десяток вопросов. Самые чувствительные для нас - устранение барьеров на общем рынке и финансирование инфраструктурных проектов от каждой стороны и, конечно, особое внимание - промышленной кооперации и импортозамещению.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Сейчас роль ЕАЭС возрастает, потому что, к сожалению, в мире непростые экономические времена. Должен сказать, что те механизмы, которые у нас есть в ЕАЭС, местами здорово выручают в этих ситуациях.
Сегодня же двустороннюю встречу провели премьер-министры Беларуси и Армении. Взаимный товарооборот за 5 лет вырос втрое. В нынешнем году растет импорт. Ранее он уступал позиции нашему экспорту. Беларусь заинтересована в покупке овощей и фруктов. И не только. Перспективы гораздо шире. Наша делегация приехала с целым пакетом предложений.
Фото:БелТА
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