В непростые экономические времена роль ЕАЭС возрастает, подчеркнул Никол Пашинян

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Сейчас роль ЕАЭС возрастает, потому что, к сожалению, в мире непростые экономические времена. Должен сказать, что те механизмы, которые у нас есть в ЕАЭС, местами здорово выручают в этих ситуациях.