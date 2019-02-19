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В новом указе будут регулироваться вопросы безопасности не только при строительстве, но и при эксплуатации Белорусской АЭС
В указ об обеспечении безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции внесены изменения. В новой редакции будут регулироваться вопросы безопасности не только при строительстве, но и при эксплуатации АЭС. Также документом предоставляется право уполномоченным органам осуществлять контроль радиоактивного загрязнения без получения лицензии, а МЧС наделяется полномочиями вносить изменения в особые лицензионные требования в области использования атомной энергии. Это позволит в будущем ускорить определенные процедуры. Кроме того, Госатомнадзор МЧС сможет проводить общественные слушания по принимаемым решениям в области безопасности использования атомной энергии. Данная норма введена в исполнение рекомендаций МАГАТЭ.
В Беларуси впервые проходит акция "Единый день безопасности". МЧС сегодня стало рассылать смс-оповещения. До марта профилактические мероприятия пройдут в школах, университетах, торговых центрах, заводах, предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей. Они будут направлены на предупреждения пожаров, аварий, техногенных катастроф и оказание первой медпомощи.
Предполагается, что Единый день безопасности будет проходить в стране дважды в год. В работе будут задействованы целый ряд министерств, местные органы власти, профсоюзы страны, а также общественные объединения и другие организации.
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