ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В ноябре подешевели цитрусовые и пшено

В Беларуси в ноябре подорожали овощи и сахар, а подешевели цитрусовые и пшено. Такими данными делится Белстат. Что касается услуг, их стоимость повысилась почти на полпроцента. Наиболее заметно подорожало в ноябре отопление и услуги сотовой связи, а вот подешевели услуги международного туризма. К слову, инфляция в ноябре составила 0,7 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все