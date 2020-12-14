В ноябре подешевели цитрусовые и пшено

В Беларуси в ноябре подорожали овощи и сахар, а подешевели цитрусовые и пшено. Такими данными делится Белстат. Что касается услуг, их стоимость повысилась почти на полпроцента. Наиболее заметно подорожало в ноябре отопление и услуги сотовой связи, а вот подешевели услуги международного туризма. К слову, инфляция в ноябре составила 0,7 %.