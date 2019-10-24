В Нур-Султане сегодня откроется масштабный белорусско-казахстанский бизнес-форум

Беларусь и Казахстан настроены на динамику в сотрудничестве. Ориентир - товарооборот в миллиард долларов. Уже сегодня в Нур-Султане открывается масштабный бизнес-форум: такая форма работы традиционно эффективна и удобна для производителей и деловых кругов двух стран. Ожидается, что будут подписаны новые контракты в сфере машиностроения, шире на рынке Казахстана будет представлено и белорусское продовольствие. В то же время прорабатываются перспективные направления сотрудничества. Среди них можно выделить фармацевтику и ІТ.