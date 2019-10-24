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В Нур-Султане сегодня откроется масштабный белорусско-казахстанский бизнес-форум

Беларусь и Казахстан настроены на динамику в сотрудничестве. Ориентир - товарооборот в миллиард долларов. Уже сегодня в Нур-Султане открывается масштабный бизнес-форум: такая форма работы традиционно эффективна и удобна для производителей и деловых кругов двух стран. Ожидается, что будут подписаны новые контракты в сфере машиностроения, шире на рынке Казахстана будет представлено и белорусское продовольствие. В то же время прорабатываются перспективные направления сотрудничества. Среди них можно выделить фармацевтику и ІТ.


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Сегодня же начинается официальный визит Президента Беларуси в Казахстан

Кроме развития межгосударственных отношений, акцент стороны сделают именно на расширении торгово-экономического взаимодействия. Также в повестке сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках. Подробности - в наших следующих выпусках.

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