В ОАО "Воронино" внедрили "холодный" метод выращивания крупного рогатого скота

1-1,5 кг привеса - это реально на этой породе получать. Здесь находится 240 голов. А по фронту кормового стола площадка рассчитана, что до 400 голов скота можно содержать. Корма в прошлом году заготовили в достаточном количестве: сенаж с поймы, кукуруза.

Сергей Бичуков, директор ОАО "Воронино"