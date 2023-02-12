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В ОАО "Воронино" внедрили "холодный" метод выращивания крупного рогатого скота
Для каждого хозяйства Могилевской области определены основные точки роста, чтобы получить наибольший эффект. Например, в сельскохозяйственном предприятии "Воронино" внедрили непривычный "холодный" метод выращивания крупного рогатого скота. В пойме Днепра на двух с половиной гектарах развернули пастбища и открытые фермы, где есть только навес и свободный допуск к кормам. Кстати, буренок завезли морозоустойчивых, они непривередливы в еде и хорошо набирают вес.
1-1,5 кг привеса - это реально на этой породе получать. Здесь находится 240 голов. А по фронту кормового стола площадка рассчитана, что до 400 голов скота можно содержать. Корма в прошлом году заготовили в достаточном количестве: сенаж с поймы, кукуруза.
В загоне буренки только зимуют. С весны круглые сутки они будут находиться на пастбищах. Кстати, использование пойменных лугов станет новым вектором в развитии животноводства района. В этом году здесь планируют увеличить поголовье скота до 27 тысяч.
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