В Оршанском районе завершается строительство инновационного биоэнергетического комплекса

Еще один важный объект готовят к запуску ученые. В "Устье"возведен инновационный комплекс для подготовки семян сельхозкультур. Здесь будут производить семена высоких репродукций рапса, зерновых, трав, льна. До десяти тысяч тонн в год. Все процессы автоматизированы. Это первый специализированный центр в Витебской области и самый крупный в стране. Его строительство стало возможным благодаря Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.