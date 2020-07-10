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В Оршанском районе завершается строительство инновационного биоэнергетического комплекса


Элитные семена сельхозкультур будут производить в "Устье"

Еще один важный объект готовят к запуску ученые. В "Устье"возведен инновационный комплекс для подготовки семян сельхозкультур. Здесь будут производить семена высоких репродукций рапса, зерновых, трав, льна. До десяти тысяч тонн в год. Все процессы автоматизированы. Это первый специализированный центр в Витебской области и самый крупный в стране. Его строительство стало возможным благодаря Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

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