В Оршанском регионе идет масштабная работа над ошибками

Главная сверхзадача - развитие района как крупнейшего промышленно-логистического центра на востоке страны. Это повлечет за собой и вопросы занятости населения, рост заработной платы и благосостояния жителей. На уровне правительства создана рабочая группа по выполнению поручений Главы государства. Их несколько десятков - от наведения элементарного порядка на промышленных объектах до организации новых производств. На предприятии "Техника связи" проведена инвентаризация пустующих площадей, здания законсервированы и выставлены для потенциальных инвесторов. На Оршанском авиаремонтном заводе идет модернизация. Планируют построить 2 новых цеха под импортозамещающие производства. Ольга Масловская подробнее.

В этих цехах дают вторую жизнь винтокрылым машинам. На Оршанском авиаремонтном заводе ремонтируют все виды вертолетов, в том числе и знаменитые "летающие танки" Ми-24. Ольга Ельская - единственная на предприятии женщина-электромонтажник летательных аппаратов. Ни разу не поднималась в небо, но электрику вертолета знает досконально.

Неритмичная работа по заказам, дефицит запчастей, закредитованность. Это итог неисполнения прежним инвестором своих обязательств. Летом Глава государства принял решение о переходе авиаремонтного завода в государственную собственность. Сегодня у предприятия четкая программа модернизации и реальные перспективы выхода из "турбулентности".

До конца осени - и это поручение Президента - предстоит модернизировать взлетно-посадочную полосу. К слову, самую длинную в стране. Сегодня она в критическом состоянии, покрытие изношено и способно принимать лишь вертолеты. Задача - работать с разными классами воздушных судов, в первую очередь грузовыми. Тем более что в непосредственной близости идет строительство крупного мультимодального промышленно-логистического центра. Белорусский инвестор рассчитывает завершить проект к 2023 году.

Строительство промышленно-логистического центра вблизи Болбасово абсолютно логично, если учесть, что здесь существует серьезная транспортная инфраструктура. Компактно расположены аэродром, железнодорожная ветка. Здесь же пересекаются крупные автомагистрали М1 и М8.

Поэтапное развитие Оршанского региона как крупнейшего промышленно-логистического центра на востоке Беларуси - такую задачу поставил Александр Лукашенко. Но государству не интересен бизнес ради бизнеса. Важно, что он может дать людям. В данном случае - это новые рабочие места и новые горизонты в жизни малых городов.

Одно из старейших предприятий региона и страны - "Техника связи". Его история насчитывает 145 лет. За это время специализация менялась несколько раз. Завод работает на оборонный сектор экономики и выпускает цифровые и аналоговые системы радиосвязи.

Правда, 2 месяца назад вид высокотехнологичного производства шокировал Президента. Захламленные кабинеты, огромные пустующие корпуса. Жесткое требование: навести элементарный порядок, а свободные квадратные метры отдать под новые производства.

Сегодня здесь уже отремонтирована кровля "живых" корпусов, идет капитальный ремонт столовой, санузлов, появились стеклопакеты, готовят цех под новую линию. На предприятии уже готовы наращивать объемы производства продукции не только для Беларуси, но и для иностранных заказчиков.