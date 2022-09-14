В Оршанском районе не смогли достичь запланированных объемов производства и экспорта товаров

Сделано лишь на треть. Сегодня коллегия Комитета госконтроля рассмотрела ход выполнения поручений Президента о развитии Оршанского района. На повестке дня сферы промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта, архитектуры и строительства.

На финансирование предусмотренных Программой развития мероприятий с 2018 года направлено 2 млрд рублей из бюджета и собственных средств организаций и предприятий. Это позволило восстановить промышленный потенциал региона, считают в КГК. В то же время проблемные вопросы остаются.

Не достигнуты запланированные объемы промышленного производства и экспорта товаров. По прогнозам, показатели не выполнят 11 из 14 промышленных предприятий. К 2023 году не смогут реализовать проект на Оршанском инструментальном заводе.