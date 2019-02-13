В Орше прошло выездное заседание Витебского облисполкома

Времени на раскачку нет! Уже должны быть видны результаты и эффективность решений, подписанных Президентом. Сегодня на выездном заседании Витебского облисполкома рассматривали вопросы развития Оршанского района . По словам главы Администрации Президента, сложившаяся ситуация в регионе связана с упущением в работе руководителей предприятий, организаций, учреждений и местной власти. Наталья Кочанова отметила, что в распоряжении управленцев есть все необходимые инструменты для развития Оршанского региона. Только используют они их не всегда быстро и эффективно.

Тем более, что 506-й указ Президента "О развитии Оршанского района" дает большие возможности и льготы для производителей, которые организовали свой бизнес в Орше. Право на преференции подтверждает соответствующий сертификат, выдаваемый Торгово-промышленной палатой. С начала года 16 юридических лиц в Оршанском районе уже получили этот документ. Особое внимание - созданию рабочих мест и развитию деловой инициативы населения.

Оперативно необходимо решать и проблему пустующих зданий. В районе их полтысячи. А это 300 тысяч квадратных метров, которые могли бы работать на экономику района, но пока являются мертвым грузом.